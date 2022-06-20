2022/06/20 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يعقد الخميس المقبل جلسة استثنائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/20 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعقد الخميس المقبل جلسة استثنائية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعقد الخميس المقبل جلسة استثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).