هل سيرشح الإطار التنسيقي المالكي أو أحد قياداته لرئاسة الوزراء؟

2022/06/21 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المحلل السياسي علي البيدر، الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي لن يقدم مرشحا من قادته لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيق يعمل على ان يكون قريباً من الشارع العراقي ولا يعمد الى استفزازه كما وضع الاطار مؤخرا شروطاً قد تساهم بجلب حكومة ذات توجه وطني الى حد ما".

وأضاف، أن "زعيم دولة القانون نوري المالكي قد يترفع عن الترشح لرئاسة الوزراء لأسباب خاصة به لذلك من المستبعد طرح اسم المالكي لرئاسة البلاد في المرحلة المقبلة".

وبين البيدر، أن "الإطار سيقدم اسماء لرئاسة الوزراء قد تكون اكثر مقبولية لدى الشارع العراقي لامتصاص غضب الجماهير".

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