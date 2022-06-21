البرلمان يحدد موعد عقد جلسته الاستثنائية

2022/06/21 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، انعقاد جلسة استثنائية للبرلمان الخميس المقبل.وذكرت الرئاسة في بيان، أن "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً".

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