محمد بن سلمان يصل مصر.. والسيسي يستقبله

2022/06/21 | 00:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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