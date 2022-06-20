قصور ويخوت.. وثائق مسربة تكشف أصولا بقيمة 4.5 مليار دولار مرتبطة ببوتين

2022/06/21 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رسائل بريد إلكتروني مسربة عن شبكة من أصدقاء للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأوليغارشيين يمتلكون أصولا تشمل قصور ومنتجعات ومنازل فاخرة بقيمة حوالي 4.5 مليار دولار يعتقد أن من بينها ممتلكات تقع تحت تصرف بوتين أو يملكها، وفق تقرير لصحيفة الغارديان

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