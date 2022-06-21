من غير تكاليف.. ضعي الموز على شعرك وشاهدي النتيجة

2022/06/21 | 00:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترغب العديد من الفتيات في الحصول على شعر ناعم وخالي من التجاعيد، وتعد الأقنعة الطبيعية من الوصفات المميزة التي تساعدك في الحصول على شعر صحي.قناع الموز الأخضر قناع الموز الأخضر مليء بالفيتامينات والمعادن والدهون الأساسية التي تقلل من تكسر الشعر، كما أنه غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر.وعندما […]

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