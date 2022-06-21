استبعاد لاعب بولندي من المشاركة في مونديال قطر

2022/06/21 | 00:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، يوم الاثنين، استبعاد اللاعب ماتشي ريبوس من صفوف منتخب بولندا خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد انضمامه لنادٍ روسي في الآونة الأخيرة.

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