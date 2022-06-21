شاهد بالفيديو.. الكهرباء لن تنقطع في العراق اذا نجحت هذه الفكرة !

2022/06/21 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MY6S1T_8_Sg

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