واشنطن تقدم مقترحا جديدا لخفض

2022/06/21 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع كندا وحلفاء آخرين على مستوى العالم لتقليل إيرادات موسكو من الطاقة من خلال فرض "سقف سعري" على النفط الروسي دون التسبب في آثار غير مباشرة على الدول منخفضة الدخل

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