2022/06/21 | 01:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a91I1ny0Psg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد رحيم : الإطار التنسيقي يعلم جيداً ان الشارع بيد التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد رحيم : الإطار التنسيقي يعلم جيداً ان الشارع بيد التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).