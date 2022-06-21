العناء العراقي بين النزوح واللجوء

2022/06/21 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يجري في مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي الذي يأوي اللاجئين العائدين من الهول قبل إعادتهم الى مناطقهم؟ وكيف تستقبل المناطق المحررة هذه العائلات؟

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