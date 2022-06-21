بسبب الحرب.. صحفي روسي يعرض ميدالية

2022/06/21 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الروسي دميتري موراتوف رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة، الإثنين، أنه سيعرض ميدالية جائزة "نوبل" للسلام، التي حصل عليها، العام الماضي، للبيع في مزاد لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق فرانس برس

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