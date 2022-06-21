ألمانيا: بوتين يسعى لحل الناتو لخوفه من شرارة الديمقراطية

2022/06/21 | 02:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الاثنين، إن محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي استمرت لسنوات لحل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي مدفوعة بخوفه من انتشار الديمقراطية إلى روسيا.

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