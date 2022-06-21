الكرملين: الأزمة في أوكرانيا طويلة الأمد

2022/06/21 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن روسيا تعتقد أن الأزمة في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد، ودول الغرب لن تتمكن من إعادة ثقة موسكو.وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي": "نعم، ستكون أزمة طويلة، لكننا لن نثق بالغرب إطلاقا".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق ، إن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متورطون في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم على الجرائم.وقال بيسكوف "إنهم جنود مرتزقة وقد شاركوا في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا.شاركوا في قصف جيشنا ويجب محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها".وأضاف، "لن أخوض في شرح الجانب القانوني لأسرهم.هناك شيء واحد واضح لقد ارتكبوا جرائم.إنهم ليسوا من أفراد الجيش الأوكراني.واتفاقية جنيف لا تنطبق عليهم".

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