ضيفٌ على الرُوزنامة: جمال عبد الرحيم ـ مَا نَاتِجُ مُصَاهَرةِ العَرَبِ والزَّنْجِ؟! - كمال الجزولي

2022/06/21 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي ضيفٌ على الرُوزنامةجمال عبد الرَّحيم(اقتصادي وأديب وباحث)مَا نَاتِجُ مُصَاهَرةِ العَرَبِ والزَّنْجِ؟!الإثنينورَّطني الأستاذ كمال، صاحب هذا المتكأ الباذخ الجمال! فاجأني ذات مساء، طالباً أن أكون ضيفاً على روزنامته الأسبوعية، فزرع فيَّ ربكة، وخوفاً، من تحمُّل مسئولية أن أكون صنواً له، وهو من هو: الأديب الشاعر، القانوني الضليع، المُثقَّف الموسوعي، الكاتب المُجوِّد لصنعت ......





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