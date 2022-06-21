لهذا لم أعُدْ أحب حِجابَ المرأة! - محمد عبد المجيد

2022/06/21 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد كنتُ فرحا به منذ نصف قرن؛ فقد كان جزءًا من الحرية الفردية للمرأة، فلا تغطي شعرَها إلا واحد بالمئة من نساء وفتيات مصر.ومرتْ السنوات، وتدعوش الوطن الأم، وتسابقتْ التيارات الدينية لخداع الله بالمزايدة زاعمين أن المسلمين يجمعون ليوم القيامة الحسنات.وأصيبتْ الأُمة بخبل الأوهام الجنسية فكل همسة، ونظرة، ومصافحة، ووجه مكشوف، وخصلات شَعْر تتنفس الهواء والشمس يتم تأويلها وفقا للأعضاء التناسلية للمسل ......





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