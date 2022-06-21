إشكالية المواطنة في ظل التنوع - كمال غبريال

2022/06/21 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال مشكلة المواطنة التي تعاني منها مصر وأغلب دول المنطقة المتحدثة بالعربية هي بالأساس مشكلة حضارية.فالمواطنة ليست مجرد مفهوم أو مبدأ أخلاقي، يدفع نحو العدالة والمساواة.



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هي نوعية علاقات قد تولدت في رحم مجتمع ثقافة الصناعة.



حيث البشر أفراد لا قبائل أو عائلات أو طوائف.



وحيث انتماء الفرد يكون وفقاً لمصالحه الممتدة بشبكة علاقات المجتمع الصناعي.



والتي تغطي كل مساحة الوطن ومواطنيه.الحقيقة أن شعوب ......





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