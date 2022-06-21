2022/06/21 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلنت شركة نفط ميسان، أمس الاثنين، إنجاز حفر 8 آبار نفطيَّة جديدة في حقل

الحلفايَّة.

وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم حمود، في بيان: إنَّ "شركة نفط ميسان أنجزت حفر ثماني آبار جديدة في حقل الحلفاية بمدة قياسية"، مبيناً أنَّ "الآبار المحفورة أنجزتها شركات (داجين، وبوهاي، وانتون اويل) الصينية المتعاقدة مع المشغل الرئيس للحقل شركة بتروجاينا، وبإشراف ملاك قسم الحفر بهيئة حقل الحلفاية في شركة نفط

ميسان".

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