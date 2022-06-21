2022/06/21 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "سي أن أن" تقريرا حول تصميم "متحف المستقبل" الذي افتتح في دبي في فبراير الماضي، واعتبر "أيقونة هندسية" بسبب تصميمه الفريد الذي لقي اهتماما كبيرا من خبراء ومحبي الفنون المعمارية حول العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("متحف المستقبل" في دبي.. "سي أن أن": قطعة معمارية تتفوق بسنوات ضوئية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("متحف المستقبل" في دبي.. "سي أن أن": قطعة معمارية تتفوق بسنوات ضوئية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).