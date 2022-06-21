"جرائم غير محددة".. الكرملين: الأميركيان المعتقلان هددا حياة الجنود الروس

2022/06/21 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية، الإثنين، إن الأميركيين الاثنين المعتقلين في أوكرانيا خلال قتالهما إلى جانب الجيش الأوكراني "هددا" حياة الجنود الروس و"يجب أن يحاسبا على هذه الجرائم"

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