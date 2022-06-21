سقوط شاب من أعلى برج القاهرة.. والنيابة تصدر بيانا

2022/06/21 | 04:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد برج القاهرة، يوم الاثنين، واقعة سقوط شاب، فيما أصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بمباشرة التحقيق العاجل في الواقعة.

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