2022/06/21 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحر شاب مصري بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، الإثنين، ليسقط جثة هامدة، فيما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وفق صحف مصرية

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