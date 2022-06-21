بمناسبة زيارة محمد بن سلمان.. سفارة السعودية بالقاهرة تُذكر بتصريحات الملوك عن مصر

2022/06/21 | 05:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت السفارة السعودية بالقاهرة، يوم الاثنين، بزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة المصرية حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.

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