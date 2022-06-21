2022/06/21 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي مدى فاعلية المجتمع الدولييبدو أن هناك عنصران مهمان وجب اعتبارها لفهم الموقف الجزائري اتجاه ملف الصحراء.



الأول مرتبط بوجود ضغينة عنيدة مستدامة في صفوف أجهزة الأمن الجزائرية تجاه الجار المغربي.



وهذا لا يتعلق بالأساس بحرب الرمال أو إشكالية الحدود ، وإنما بما حدث خلال الحرب الأهلية الجزائرية في تسعينيات القرن الماضي - "العقد الأسود".



إلى اليوم تتهم الجزائر المغرب بغض الطرف - على الأقل إلى حدود غشت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصف قرن من الصراع في الصحراء الغربية 7 - مرزوق الحلالي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصف قرن من الصراع في الصحراء الغربية 7 - مرزوق الحلالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).