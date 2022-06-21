روسي فائز بنوبل يبيع ميداليته مقابل 103.5 مليون دولار لصالح أطفال أوكرانيا

2022/06/21 | 05:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الصحفي الروسي ديمتري موراتوف، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2021، ببيع ميداليته بمزاد مقابل 103.5 مليون دولار، يوم الاثنين، لصالح اللاجئين الأطفال الأوكرانيين.

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