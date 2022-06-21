2022/06/21 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الجمعية الأميركية للسرطان، تعتبر متلازمة خلل التنسج النقوي نوعا من الأورام السرطانية التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم صحية في نخاع العظام.

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