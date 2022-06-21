البحرية الأمريكية تكشف عن ملاحقة زوارق إيرانية لسفينتين في مضيق هرمز

2022/06/21 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، يوم الاثنين، أن 3 زوارق إيرانية قامت بمطاردة استمرت لقرابة الساعة لسفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" خلال قيام السفينتين بعبور روتيني في المياه الدولية بمضيق هرمز.

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