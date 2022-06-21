منطقة خيرسون: نخطط لإجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا الخريف القادم

2022/06/21 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أنه من المخطط أن يجري الاستفتاء العام حول انضمام المنطقة إلى روسيا في الخريف القادم.وقال ستريمووسوف في حديث لوكالة “نوفوستي”: “الاستفتاء العام سيجري هذا العام.من المخطط عقده الخريف القادم”.وأضاف أن الموعد لم يحدد بدقة بعد، موضحا: “نستعد للاستفتاء العام.يتم […]

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