لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف مدينتين

2022/06/21 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت بعثة "جمهورية" لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه بصواريخ "توتشكا-أو".

وكتبت البعثة في صفحتها على "تلغرام" أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال نصف ساعة صاروخا واحدا من منظومة "توتشكا-أو" على مدينة زيموغورييه وصاروخا مماثلا على مدينة ستاخانوف بالجمهورية.

ودققت أن إطلاق النار تم في الساعة 19:50 و20:17 (بتوقيت موسكو) أمس الاثنين من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وتابعت أن قصف مدينة زيموغورييه أسفر عن إصابة مدنية واحدة مواليد 1983.

المصدر: روسيا اليوم

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