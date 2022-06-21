وكالة: ابنة إيلون ماسك

2022/06/21 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت ابنة، إيلون ماسك، المتحولة جنسيا طلبا لتغيير اسمها، وفقا لهويتها الجنسية الجديدة قائلة إنها "لم تعد تعيش مع والدها أو ترغب في أن تكون على صلة به بأي طريقة أو شكل من الأشكال".

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