كل شيء هادئ على الجبهة الغربية - محمد زكريا توفيق

2022/06/21 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق بالرغم من أن رواية "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، ل "إيرك ماريا ريمارك"، تقطع شوطا طويلا في تنبيه القارئ بمدى وحشية، وأحيانا تفاهة، الحرب.



إلا أنه يساعد أيضا على فهم المناخ السياسي الذي عجل بالحرب العالمية الأولى، والتي كانت معروفة في ذلك الوقت باسم "الحرب العظمى".بدأت الحرب العالمية الأولى رسميا عام 1914، باغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند.



لكن بذور الصراع بدأت في القرن ال19، بين القوى ا ......





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