2022/06/21 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "الحكمة الحقيقية، التفوق الحقيقي لا يتم كسبه بالنزاع بل بالسماح للأشياء بأن تحدث من تلقاء نفسها"كثيرا ما نسمع عن أبيقور والأبيقورية قاب قوسين أو أدنى أو في محادثة يومية.



يعتقد البعض الأبيقورية كمرادف لمذهب المتعة.



الأبيقورية ستحدد الحياة المكرسة للمتعة، وخاصة الجسد.



في الواقع، فإن عقيدة أبيقور شديدة التقشف.



في الواقع عاش الفيلسوف إبيقور (341 - 270 قبل الميلاد) في اليونان في فترة ممزقة ، عندما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبيقور بين التفلسف والسعادة - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبيقور بين التفلسف والسعادة - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).