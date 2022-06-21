معجزة صينية.. طاولات وكراسي المدارس تتحول إلى أسرّة في قيلولة الظهيرة

2022/06/21 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدرجت حكومة ديتشينغ بمدينة هوتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية هذا العام مشروع تحسين بيئة استراحة الغداء لـ30 ألف تلميذ بالمدارس الابتدائية.ومن خلال تصميم ذكي تتحول الطاولات والكراسي في المدارس إلى “أسرة قيلولة ظهرا”.ويوفر هذا التصميم للتلاميذ ظروفا مريحة لاستراحة غداء أفضل، حسب صحيفة “الشعب” الصينية.

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طاولات وكراسي المدارس تتحول إلى أسرّة في قيلولة الظهيرة أولاً على ايرث نيوز.

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