2022/06/21 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة من طراز An-2 وعلى متنها 3 أشخاص اختفت عن الرادار في ياكوتيا بشرق روسيا اليوم الثلاثاء.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء طائرة في شرق روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء طائرة في شرق روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).