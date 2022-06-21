السعدي: الاطار تلقى رسائل إيجابية من الديمقراطي والسيادة بشأن تشكيل الحكومة

2022/06/21 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، ان الاطار التنسيقي تلقى رسائل إيجابية من تحالف السيادة وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني من اجل الخروج من الانسداد السياسي والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.وقال السعدي لـ /المعلومة/، ان “الحزب الديمقراطي كلف لجنة مفاوضات مكونة من فؤاد حسين وبنكين ريكاني واخرين للتفاوض مع […]

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