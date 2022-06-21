سياسي: جريمة المطار واضحة ولانحتاج الى المماطلة بكشف الحقائق

2022/06/21 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، ان الحقائق بشأن جريمة اغتيال قادة النصر في مطار بغداد باتت واضحة ولاتحتاج الى مماطلة في كشفها او تشكيل لجان تطيل مدة التحقيق بهذا الموضوع.وقال الحاج لـ /المعلومة/، ان “القوات الاميركية تتواجد في العراق ليس من اجل محاربة الارهاب، بل بات واضحا ماهي حقيقة هذا التواجد وماطبيعة […]

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