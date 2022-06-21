فنانة تشكيلية من بلادى (منى القماح)طاقة ترسم بالألوان البسمة على وجه أطفال ورشتها الرسم فى قصر ثقافة كفر الدواروتحقق مراكز متقدمة لسنوات. - عبدالرؤوف بطيخ

2022/06/21 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ الفن التشكيلي هو النشاط الفني الذي يشمل الخزف ، أو النحت الثلاثي الأبعاد ، ومن أهم الأمثلة على الفنون التشكيلية الخزف .



ويعدالفن التشكيلي من الفنون التي لها طابع موضوعي ، ويتم إنشاؤه عن طريق إعادة صياغة ، وسيط مادي ، ويحدد تكوينه ، وتشكيله إلى حد كبير عن طريق الهيكل الرسمي للعمل ، وتنقسم الفنون التشكيلية إلى الفنون التمثيلية وغير التمثيلية ، وتنتمي الفنون التمثيلية إلى النحت ، والرسم ، وال ......





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