لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه



لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه
2022/06/21 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه بصواريخ “توتشكا-أو”.

وكتبت البعثة في صفحتها على “تلغرام” أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال نصف ساعة صاروخا واحدا من منظومة “توتشكا-أو” على مدينة زيموغورييه وصاروخا مماثلا على مدينة ستاخانوف بالجمهورية.

ودققت أن […]

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