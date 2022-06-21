لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه

2022/06/21 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه بصواريخ “توتشكا-أو”.وكتبت البعثة في صفحتها على “تلغرام” أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال نصف ساعة صاروخا واحدا من منظومة “توتشكا-أو” على مدينة زيموغورييه وصاروخا مماثلا على مدينة ستاخانوف بالجمهورية.ودققت أن […]

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