2022/06/21 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه بصواريخ “توتشكا-أو”.
وكتبت البعثة في صفحتها على “تلغرام” أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال نصف ساعة صاروخا واحدا من منظومة “توتشكا-أو” على مدينة زيموغورييه وصاروخا مماثلا على مدينة ستاخانوف بالجمهورية.
ودققت أن […]
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وكتبت البعثة في صفحتها على “تلغرام” أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال نصف ساعة صاروخا واحدا من منظومة “توتشكا-أو” على مدينة زيموغورييه وصاروخا مماثلا على مدينة ستاخانوف بالجمهورية.
ودققت أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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