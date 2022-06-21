القانون: المسؤولون عن انتهاك السيادة وارتكاب الجرائم سينالون جزائهم العادل

2022/06/21 | 09:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب، على ضرورة مواصلة التحقيقات للوصول الى الأطراف المسؤولة عن انتهاك سيادة العراق وارتكاب الجرائم بحق قادة النصر وتقديمهم للعدالة، لافتا الى أهمية استمرار التحقيقات لتقديم جميع المتورطين الى العدالة.وقال الكتاب لـ /المعلومة/، ان “الانتهاكات للعراق وسيادته او على الافراد والرموز الوطنية والأمنية امر غير […]

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