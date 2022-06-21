اسعار النفط ترتفع وسط شح الإمدادات من الخام ومنتجات الوقود

2022/06/21 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1٪ ، اليوم الثلاثاء ، لتعويض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي حيث ركز المستثمرون على شح الإمدادات من الخام ومنتجات الوقود بدلاً من المخاوف بشأن الركود الذي يثبط الطلب في المستقبل.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار ، أو نحو 1٪ ، إلى 115.21 دولاراً للبرميل بحلول الساعة […]

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