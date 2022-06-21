وفد أمني برئاسة الشمري يصل كركوك

2022/06/21 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري،اليوم الثلاثاء،الى محافظة كركوك.

وذكر بيان للعمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أنَّ"وفداً أمنياً برئاسة الشمري وبصحبته قائد قوات الشرطة الاتحادية وصل الى محافظة كركوك".

وأضاف أن"الزيارة تهدف الى الاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في محاربة داعش وفرض الأمن والاستقرار في قاطع كركوك".

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