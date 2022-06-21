"جثث ممددة في الشوارع".. الإثيوبيون يفرون من مذبحة أوروميا

2022/06/21 | 09:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعقود من الزمان، ظلت بلدة تولي ملاذا للعائلات التي كانت تحرث الأرض وتهتم بقطعانها في أكبر منطقة في إثيوبيا.غير أن أي إحساس بالملاذ الآمن تلاشى الاثنين الماضي، بعد يومين من هجوم شنه مسلحون على سكان البلدة الواقعة في منطقة أوروميا بغرب البلاد، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين من إتنية أمهرة وإصابة كثيرين آخرين وتدمير الممتلكات.

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