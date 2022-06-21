بعد 10 أيام.. رواتب هذه الفئة مهددة بالتوقف

2022/06/21 | 09:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن آخر التفاصيل الخاصة بمشروع الرقم الوظيفي الذي اطلقته مؤخرا، مشيرة الى ان الموظفين الذين لا يمتلكون رقماً وظيفياً ستتوقف رواتبهم في الشهر المقبل لحين استكمال البيانات الخاصة بهم.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “العمل في مشروع الرقم […]

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