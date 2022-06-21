نجدة بغداد: القبض على مطلوبين للقضاء وضبط اسلحة ودراجات نارية

2022/06/21 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين للقضاء وضبط اسلحة ودراجات نارية.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “بأشراف ومتابعة مدير نجدة العاصمة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر نفذت نجدة بغداد واجبات ومهام امنية وأنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

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