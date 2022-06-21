بينيت ولابيد يوافقان على حل الكنيست.. هذا ما قاله رئيس الوزراء

2022/06/21 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وحليفه الرئيسي في الائتلاف وزير الخارجية يائير لابيد، على تقديم مشروع قانون لحل البرلمان الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من العام.

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