شاهد.. قبور عمرها 5 آلاف عام على الجبل الوحيد في أبوظبي

2022/06/21 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود تاريخ القبور الـ500 الموجودة أسفل جبل حفيت إلى بداية العصر البرونزي.يقع الجبل في مدينة العين الإماراتية، الملقبة بمدينة الحدائق لغناها بالينابيع الطبيعية وبساتين النخيل.

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