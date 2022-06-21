الموارد المائية تطمئن بشأن خزين الموسم الصيفي

2022/06/21 | 10:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، أن الخزين المائي المتاح للبلاد، سيسد حاجتها للموسم الصيفي، وفيما بينت أن اللسان الملحي في شط العرب مسيطر عليه حالياً، كشفت عن وجود مشروع ينتظر إقرار الموازنة للبدء به، لنقل المياه من ناظم البدعة إلى البصرة باستخدام الأنابيب.وقال مستشار الوزارة والمتحدث الرسمي باسمها عون ذياب عبد الله في […]

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