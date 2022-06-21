مقترح نيابي لإلغاء البرلمان في العراق

2022/06/21 | 10:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق شهد تطورات متسارعة في المشهد السياسي عقب تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم.

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