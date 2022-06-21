2022/06/21 | 10:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dQxeRFzA0cI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بالفيديو.. حريق كبير في حدائق كاردن ستي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بالفيديو.. حريق كبير في حدائق كاردن ستي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).