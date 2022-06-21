شاحنة فضائية أمريكية تفشل في تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

2022/06/21 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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انقطعت عملية تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية التي كان يفترض أن تتحقق مساء يوم 20 يونيو بواسطة محركات شاحنة Cygnus الفضائية الأمريكية.

صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية قائلاً: إن الأخصائيين الأمريكيين بصدد تدقيق سبب فشل عملية تعديل المدار.

يذكر أن وكالة "ناسا" الأمريكية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مركبة الشحن الأمريكية Cygnus يجب أن تغادر المحطة الفضائية الدولية يوم 23 حزيران الجاري بعد أن تقوم بتعديل مدار المحطة.

جدير بالذكر أن محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 20" استطاعت يوم 16 يونيو الجاري منع المحطة الفضائية الدولية من الاصطدام بنفايات فضائية خطيرة.

وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية آنذاك إلى أن شاحنات "بروغريس" الفضائية الروسية تعتبر اليوم وسيلة رئيسية لتعديل مدار المحطة الفضائية وإجراء المناورات الخاصة بتفادي النفايات الفضائية.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم في الوقت الراهن 3 رواد روس و3 رواد أمريكيين ورائدة أوروبية واحدة.

المصدر: وكالات

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